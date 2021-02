Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in actualul sezon baschetbalistic, la sala „Constantin Jude” vor fi organizate meciuri oficiale. SCM Timisoara a obtinut astazi din partea Federatiei Romane de Baschet dreptul de a organiza turneele 8 si 12 ale Ligii Nationale. Este pentru prima data in ultimul an cand Timisoara va…

- Sala Polivalenta din Cluj-Napoca a gazduit marți, 9 februarie, doua jocuri din etapa a 15-a a Ligii Naționale de baschet masculin, ultimele din turul sezonului regulat: CSA Steaua București – CSM Oradea 46-79 și U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM Timișoara 87-86 (FOTO). Pe locul intai s-a instalat…

- Focșanenii au pierdut, previzibil, jocurile cu oradenii și timișorenii CSM Focșani 2007 a jucat joi, 14 ianuarie și vineri, 15 ianuarie, partidele din turneul de la Oradea, al cincilea al campionatului Ligii Naționale de baschet. Adversare i-au fost puternicele grupari ale CSM CSU Oradea și…

- Polițiștii Titu Cornel Popartac, Alexandru Stefan Pui si Florin Padurariu și-au aflat sentințele de condamnare la inceputul acestei luni, in dosarul in care au fost trimisi in judecata de procurorii bistrițeni, la finele lunii iunie 2017, pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals.Cei trei…

- CSM CSU Oradea a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 75-68 (24-18, 19-12, 19-19 , 13-19), duminica, pe teren propriu, in primul turneu al Ligii Nationale de baschet masculin. Oradenii au reusit a treia victorie consecutiva. Aaron Broussard a reusit un double-double, cu 14 puncte si 10 recuperari…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- Phoenix CSU Simona Halep are punctaj maxim dupa primele trei meciuri jucate in Liga Nationala. In acest weekend, sunt programate partidele din turneul doi, iar Phoenix CSU Simona Halep urmeaza a evolua la Targoviste. Urmatoarele adversare sunt CSTBv CSU Olimpia Brasov si CSM Targoviste.Echipa feminina…