Baschetbalistul Vlad Negoiţescu, şi în sezonul viitor la CSM Galaţi Miercuri, CSM Galați a efectuat cea de-a treia mutare din aceasta vara. Așadar, pe langa Marius Ciotlauș și Rareș Ardelean, baschetbalistul ploieștean Vlad Negoițescu va face parte, și in sezonul viitor, din lotul pregatit de Florin Nini. Negoițescu a ajuns la formația din estul țarii in vara anului trecut și a evoluat in 19 partide pentru galațeni. Baschetbalistul ploieștean a adunat medii de 10.4 puncte, 4.5 recuperari, 1.4 intercepții și 1.3 pase decisive, avand procentaje de 52.9% din interiorul semicercului și 40.5% de la distanța. Vlad Negoițescu și-a inceput cariera in 2010, cand a semnat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizarii computerizate Foto Agerpres Absolvenții de clasa a VIII-a au aflat în ce licee vor învața în urmatorii patru ani. Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizarii computerizate. Pe parcursul saptamânii…

- Peste 407 kilometri de autostrazi si drumuri expres, in valoare de 4,3 miliarde de euro, ar urma sa fie finalizate in urmatorii ani in Romania, in timp ce, pentru conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene, vor fi demarate lucrari la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs duminica seara, de Rusalii, in zona seismica Vrancea, Buzau, a anuntat Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a fost inregistrat duminica, 7 iunie, la ora 22:18. Cutremurul s-a produs la adancimea…

- Euro 2025 s-ar putea desfasura doar in Capitala sau in Bucuresti, Cluj si Craiova.„Euro 2028 in Romania e o idee generoasa, in parteneriat cu Bulgaria, Serbia, Grecia. Ar putea fi un dosar comun. Ne gandim si la Campionatul Mondial de Rugby. Planuim sa organizam Campionatul European de Tineret de fotbal…

- Selgros anunța mai multe masuri adresate clienților din HoReCa, printre care discounturi la prima cumparatura realizata in perioada 15 mai - 30 iunie și extinderea termenelor de plata cu pana la 45 de zile. Hotelurile, restaurantele, barurile și cafenelele care sunt sau vor deveni clienți…

- Urmatoarele zile vin cu temperaturi scazute in intreaga tara, valorile fiind chiar mai mici decat normalul acestei perioade. De asemenea, nu scapam de averse si descarcari electrice. Meteorologii anunta pentru marti maxime de 20 de grade in Moldova, Transilvania si Banat, 18 in Crisana, 16 grade in…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța finalizarea studiului privind imunizarea naturala a populației pentru COVID 19. Compania a extins eșantionul pana la 1005 persoane, cadre medicale și personal auxiliar din 15 orașe in care MedLife opereaza clinici și spitale. In continuare…

- Dupa aproape cinci ani de la tragicul eveniment, Florin Salam a incercat sa-și refaca viața, refugiindu-se in brațele unei ploieștence. In 2007, Florin Salam s-a casatorit cu Stefania, alaturi de care a trait 12 ani. Nasi le-au fost Adi Minune si Cati, iar nunta au facut-o in Antalya. Din dragostea…