Baschetbalistul Kobe Bryant nu se afla singur în elicopter. Câte persoane au mai fost confirmate moarte Fostul jucator al L. L. Lakers calatorea cu cel puțin alte trei persoane in elicopterul sau privat, in momentul in care ar fi izbucnit un incendiu. Pompierii și paramedicii au ajuns la fata locului, dar TMZ spune ca cinci persoane sunt confirmate moarte. Nu se stie inca daca soția lui Bryant, Vanessa, era si ea la bord. "Am auzit zgomotul avionului și apoi un boom", a relatat Richard Winton, reporterul L.A. Times, adaugand ca munții au fost cuprinși de ceața. Anchetatorii de la Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor sunt la fața locului si fac cercetari. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

