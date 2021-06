Stiri pe aceeasi tema

- Turcii se pregatesc pentru o noua runda de dezvaluiri facute de un șef mafiot care a zdruncinat pana in temelii regimul președintelui Recep Tayyip Erdogan. Sedat Peker, odinioara un confident al lui Erdogan care traiește acum in afara țarii, a uluit Turcia cu o serie de videoclipuri in care vorbește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine…

- Serviciile de informatii turce l-au arestat in strainatate si repatriat pe un nepot al predicatorului Fethullah Gulen, acuzat de presedintele Recep Tayyip Erdogan ca ar fi orchestrat puciul esuat din iulie 2016 impotriva sa, informeaza AFP, citand presa turca de luni. Potrivit agentiei Anadolu, Selahaddin…

- Strazi aglomerate, trafic intens și centre comerciale pline de clienți, așa a aratat Turcia, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni o carantina naționala de 17 zile, incepand de joi seara, 29 aprilie, și pana pe 17 mai dimineața, dupa ce numarul de infectari zilnice cu COVID a explodat,…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pentru 78 de persoane din cauza presupuselor legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari din activele investitorilor, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- SUA au somat miercuri Turcia sa renunte la sistemul de aparare antiracheta cumparat din Rusia si s-au declarat preocupate de retragerea Ankarei din conventia internationala asupra protectiei femeilor, a anuntat un purtator de cuvant american, citat de AFP. Secretarul de stat Antony Blinken a formulat…