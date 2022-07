Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, terminand grupa C pe poziția a treia. Tricolorele au jucat astfel doar meciuri de clasament, pentru locurile 9-18, faza in care vineri, 15 iulie,…

- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, dupa ce miercuri, 13 iulie, a pierdut meciul decisiv contra naționalei gazda, Macedonia de Nord, cu scorul de 53-55 (FOTO), in cadrul grupei C. Tot, miercuri, 13 iulie, in…

- De sase ori campion national absolut in Romania, Simone Tempestini vrea sa cucereasca Europa in acest an, iar in weekend, in Letonia, va lua startul in cea de-a cincea etapa a Campionatului European de Raliuri FIA ERC cu obiectivul de a urca pe pozitia secunda in clasamentul general.

- Un proiect inovator s-a concretizat in 2021 in Maramureș, la 10 kilometri de Baia Mare, in localitatea Cicarlau. Este vorba de cea mai mare piscina naturala din Europa de Est și a 7-a cea mai mare piscina amenajata din lume, conform Wikipedia. Cu o suprafața de 18.000 metri patrați, piscina naturala…

- Romania va participa, in perioada 11-20 august, la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). Printre juniorii convocați se afla și Șerban Horga, de la SCM OHMA Timișoara.

- Naționala feminina de baschet tineret a Romaniei, alcatuita din jucatoare sub 20 de ani, se pregatește la Targoviște in vederea Campionatului European, Divizia B, ce va avea loc in perioada 9-17 iulie, la Skopje, in Macedonia de Nord. Printre jucatoarele convocate la lotul național se numara Rebecca…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finantare nerambursabila si integrala – anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele tari din Europa…

- Taekwon-do ITF CEI MAI BUNI… Sportivii vasluieni Andrei Chiriac si Andra Chirila, legitimati la C.S “Liga de Est” Vaslui, au impresionat la Campionatul European de taekwon-do ITF, iar rezultatele obtinute i-au propulsat in topul celor mai buni sportivi din Europa. Vasluienii Andrei Chiriac si Andra…