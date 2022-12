Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de baschet Brittney Griner, eliberata pe 9 decembrie dintr-o inchisoare din Rusia, a atins din nou o minge de baschet pentru prima oara dupa 10 luni si a participat la un antrenament rapid.

- Brittney Griner, baschetbalista americana condamnata in Rusia pentru posesie și trafic de droguri, a fost eliberata. Ministerul rus de Externe a anunțat ca aceasta a fost eliberata in urma unui schimb de prizonieri cu traficantul de arme Viktor Bout. Citește și: Negocieri fara rezultat la Dacia! Liderul…

- Rusia a decis eliberarea jucatoarei de baschet americane Brittney Griner in cadrul unui schimb de detinuti cu Statele Unite, care il vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirma surse de la Washington.

- Presa internaționala relateaza faptul ca Vladimir Putin a recrutat deja pana la 35.000 de prizonieri, inclusiv violatori, ucigași și chiar un ”canibal maniac”, pe care i-a trimis in prima linie a frontului din Ucraina. Noii recruți vor fi grațiați și vor fi liberi sa traiasca in societate, indiferent…

- Jucatoarea romana de tenis Mara Gae a caștigat finala turneului de juniori de la Szekesfegervar (Ungaria), competitie inclusa in calendarul ITF. In ultimul act, ea a invins-o, in trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-2, pe Tamara Kostic (Austria), cap de serie nr. 5. Pana in finala, Mara Gae a trecut pe rand…

- Baschetbalista Brittney Griner le-a multumit sustinatorilor sai printr-o scrisoare transmisa dintr-o inchisoare rusa unde este retinuta. Ea a implinit 32 de ani, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele PMP Eugen Tomac, afirma, luni, ca presedintele rus Vladimir Putin “pare tot mai disperat”. "Are comportament de sef de cartel mafiot incoltit, se manifesta ca Escobar”, afirma Tomac, adaugand ca “Rusia trebuie eliberata de acest tiran”.

- Ambasada Kirgizstanului in Rusia și-a avertizat cetațenii in legatura cu participarea la conflicte armate pe teritoriul statelor straine, amintind de raspunderea penala pentru aceasta, scrie TASS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…