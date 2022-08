Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii iau in considerare serios sa declare Rusia un stat sponsor al terorismului in legatura cu acțiunile sale ca urmare a invaziei pe scara larga a Ucrainei, a declarat ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al SUA in Ucraina, Bridget Brink, intr-un interviu pentru Radio Europa…

- Statele Unite ale Americii au promis mai mult sprijin militar pentru Ucraina, inclusiv drone, și desfașoara activitați pentru a stabili daca vor trimite avioane de lupta, in timp ce luptele continua in estul țarii la cinci luni de la invazia Rusiei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- 1 iulie este ziua naționala a Canadei, tara a carei istorie incepe in 1534, cand exploratorul francez Jacques Cartier descoperea ceea ce va deveni ulterior regiunea Quebec si coasta orientala a Canadei. Popularea noilor teritorii de catre colonisti francezi va incepe dupa anul 1600. Au urmat doua secole…

- Ucraina ”are nevoie de un plan Marshall” pentru reconstrucție, a susținut miercuri cancelarul german Olaf Scholz, care a estimat ca refacerea acestei țari devastate de razboi va costa ”miliarde” si se va intinde pe ”mai multe generatii”, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”La fel ca Europa devastata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Deși se clameaza pacea in razboiul din Ucraina, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, catre Ria Novosti, afirma ca partea rusa are toata deschiderea sa negocieze, dar „Kievul a inghețat negocierile sub presiunea curatorilor sai”. Același purtator de cuvant mai spune ca Rusia…

- Președintele SUA Joe Biden a transmis ca multe din atacurile armate petrecute in țara lui ar fi putut fi prevenite, intr-o intalnire cu Jacinda Ardern, premierul din Noua Zeelanda. „ Am fost la mai multe atacuri armate in masa decat orice alt președinte din istoria Americii, din pacate… O mare parte…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…