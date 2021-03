Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea o va intalni pe Katrina Scott din Statele Unite ale Americii, marți, 23 martie, de la ora 18:30, in primul tur al probei de simplu din cadrul turneului feminin de tenis de la Miami, in timp ce Irina-Camelia Begu va juca miercuri, 24 martie, de la ora 16:00, impotriva rusoaicei Anna Kalinskaya.…

- Organizația internaționala de știri Reuters a oferit date concrete despre impactul inchiderii școlilor asupra sanatații mintale ale elevilor. Se pare ca inchiderea școlilor a provocat anxietate, depresie, abuzuri și tulburari de comportament in randul elevilor, atesta Reuters in urma unui studiu efectuat…

- Stabilita in Statele Unite, unde are o licența in Sanatate Publica la Universitatea din Toledo, atleta de 26 de ani va reprezenta Romania și CSM Bacau la Campionatul European de sala programat in acest weekend, in Polonia. 20 de ore pentru patru minute și 13 secunde Peste 10.000 de kilometri. Parcurși…

- Conducerea SC Orange Romania SA anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire rețea de fibra optica in unitatea administrativ teritoriala Luduș", propus a fi amplasat in orașul Luduș. Conform unui comunicat, informațiile privind proiectul…

- In planul Biden de scoatere a Americii din criza sunt masuri similare cu propunerile PSD, susține Marcel Ciolacu. „Așa arata planul Biden de scoatere a Americii din criza. Sunt masuri similare cu propunerile facute de PSD in programul sau de guvernare. Multe dintre aceste masuri sunt susținute și prin…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii și fost director al Serviciului Roman de Informații (SRI), a incasat in ultimii cinci ani aproximativ o jumatate de milion de lei pentru coordonarea a șapte doctoranzi, desfașurata de la 8.000 de kilometri, adica din Washington D.C., orașul…

- Institutul pentru Studii de Politici Cibernetice - CyBureau din Israel, in colaborare cu Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati si Colegiul de Stiinte Economice si Calculatoare din Polonia, organizeaza joi si vineri conferinta internationala cu tema "Coronavirus si spatiul cibernetic: un an de schimbari…

- Cherecheș este unul dintre cei mai importanți experți în sanatate publica din România, fiind inclusiv profesor în Statele Unite ale Americii la Iowa University. Cherecheș a experimentat pe propria piele cât de greu este sa te vaccinezi…