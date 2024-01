Baschet / Yiannaras a venit cu victoria! SCMU Craiova a triumfat cu Petrolul SCMU Craiova a „spart gheața“ sambata seara și a obținut prima victorie in campionat dupa patru etape de „seceta“. La primul meci sub comanda noului antrenor, Panayiotis Yiannaras, gruparea din Banie s-a impu in propriul fief in fața Petrolului Ploiești, scor 86-79 și incheie cu fruntea sus prima faza a campionatului. Partida a contat pentru etapa a 18-a din LNBM, ultima a sezonului regular. Alb-albaștrii au inceput bine partida, iar primul sfert a fost unul dintre mai bune din ultima vreme. Cu Zotov și Freeman in mana, craiovenii s-au instalat la conducerea jocului inca din start și au incheiat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

