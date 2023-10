Baschet / Un nou eșec frustrant. Sfertul patru, „fatal“ pentru SCMU Craiova la Sibiu Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut și cel de-al doilea meci din cadrul noului sezon al LNBM. Formația din Banie a cedat din nou la limita, doar ca de aceasta data la Sibiu, scor 68-63 și astfel ramane fara succes in noul campionat. Partida a contat pentru etapa a 4-a. Prima repriza a partidei din Sala Transilvania a fost echlibrata, iar cele doua echipe și-au imparțit sferturile. Daca la pauza gazdele aveau un avantaj minim pe tabela, scor 35-33, situația s-a schimbat in actul trei, pentru ca SCMU a jucat mult mai bine. Defensiva a funcționat la cote maxime, iar Zotov a fost jucatorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

