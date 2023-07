Baschet U20 / România a spulberat Georgia în meciul de debut de la Europeanul din Bănie Naționala de U20 feminina a Romaniei a pornit cu o victorie entuziasmanta la Campionatul European – Divizia B, desfașurat la Craiova. Elevele lui Tiberius Piperea s-au impus la o diferența de aproape 60 de puncte in debutul in competiție, scor 102-44 cu Georgia. Naționala noastra a dominat ostilitațile inca din primul sfert și nu le-au dat emoții in niciun moment fanilor și susținatorilor stranși in tribunele Polivalentei din Craiova. Romancele s-au distanțat inca din primul sfert, unul pe care l-au caștigat la o diferența de … puncte, scor 28-9. Tabela a continuat sa se schimbe din ce in ce mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

