Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 58-68, de reprezentativa Islandei, intr-o partida disputata la Reykjavik, in Grupa C a preliminariilor Campionatului European 2023. „Acvilele” au controlat jocul in cea mai mare parte a timpului, dar au cedat in ultimele trei minute.…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a obtinut a doua sa victorie in Grupa A a EuroCup, scor 91-86, in compania celor de la Germani Brescia (Italia), intr-o partida disputata in BT Arena din Cluj-Napoca. Iata si celelalte rezultate inregistrate in partidele din grupa: ratiopharm Ulm - Joventut…

- Echipa feminina de baschet FCC UAV Arad a fost invinsa, cu scorul de 63-72, de VBW Arka Gdynia (Polonia), intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru Grupa D a FIBA EuroCup. Vicecampioana Romaniei a pierdut astfel si al treilea meci jucat in competitie.Joi, 10 noiembrie, va avea loc celalalt…

- Echipa masculina de baschet U-Banca Transilvania Cluj (antrenor Mihai Silvasan) a fost invinsa, cu scorul de 80-85 (18-21, 15-19, 18-19, 29-26), de Umana Reyer Venezia (Italia), intr-o partida disputata in BT Arena din Cluj-Napoca, in Grupa A a EuroCup. Campioana Romaniei a suferit astfel al doilea…

- U-Banca Transilvania Cluj a fost invinsa de formatia italiana Umana Reyer Venezia, cu scorul de 85-80 (21-18, 19-15, 19-18, 26-29), marti seara, in BTarena din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup.

- U-BT Cluj-Napoca a obtinut prima sa victorie in Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup, 94-76 (28-17, 20-14, 20-22, 26-23) cu formatia slovena Cedevita Olimpija Ljubljana, miercuri seara.

- U-BT Cluj-Napoca a obtinut prima sa victorie in Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup, 94-76 (28-17, 20-14, 20-22, 26-23) cu formatia slovena Cedevita Olimpija Ljubljana, miercuri seara, in BTarena din Cluj-Napoca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Infrangere surprinzatoare pentru CFR Cluj! Echipa antrenata de Dan Petrescu a fost invinsa, cu scorul de 0-1 (0-1), de Sivasspor (Turcia), intr-o partida disputata pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in etapa a doua a Grupei G a Europa Conference League la fotbal. Unicul gol al…