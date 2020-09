Competiția va avea loc in perioada 17-20 august in Parcul Municipal Federația Romana de Baschet a stabilit, drept loc de disputare a turneelor finale ale campionatelor naționale, ediția 2019-2020, terenurile din Parcul Municipal Ploiești. Turneele vor incepe la 7 septembrie, odata cu intrecerile juniorilor și junioarelor U 15 și ale echipelor U 20 și se […] Articolul Baschet U 18: Focșanenii se pregatesc la Gheorgheni pentru turneul final de la Ploiești apare prima data in Monitorul de Vrancea .