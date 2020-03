Stiri pe aceeasi tema

- CS Municipal Galați – CSM Focșani 2007 maine, 29 februarie, de la ora 17:00, in Sala Dunarea Campionatul Ligii naționale de baschet masculin a avut o pauza mai lunga, determinata de participarea echipei Naționale la meciurile din calificarile FIBA EUROBASKET 2021 – cu Spania și Israel. Ca un amanunt…

- CSM 2007 LPS Focșani maine, 2 februarie, de la ora 12:00, in Sala Polivalenta Grupa 1 A a fazei a doua a Campionatului Național al juniorilor U 18, are, așa cum arata rezultatele primei etape, o mare favorita, ACS U-BT Cluj Napoca, și cinci formații de valori apropiate, fiecare avand argumente pentru…

- CSU Ploiești – CSM 2007 LPS Focșani 68-80 Formații CSM 2007 LPS Focșani: Craciun – 14 puncte, Miron – 12 puncte, Dima, Dragoș Cristea – 6 puncte, Antonescu – 28 puncte, Nacu, Andrei Brumaru, Alexandru Brumaru, Bratosin – 12 puncte, Rareș Cristea, Duța – 7, Bira. CSU Ploiești: Constantin – 6, Petrescu,…

- Echipele de handbal de Liga Naționala sunt in plina perioada de pregatire pentru partea a doua a campionatului care va fi reluata la sfarșitul acestei luni. Daca in ultimii ani handbaliștii focșaneni s-au antrenat doar la Focșani – și in intersezonul de iarna și in cel de vara – de aceasta data, conducerea…

- Pana la finalul primei faze a campionatului Ligii Naționale de Baschet mai sunt doua etape. CSM Focșani 2007 mai are de disputat jocurile din deplasare, cu CS Municipal Galați și de acasa, cu CSM VSKC Miercurea Ciuc. Primul dintre cele doua meciuri, cel de la Galați va fi sambata, 11 ianuarie, de la…