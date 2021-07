Stiri pe aceeasi tema

- La inițiativa echipei creative „Croșetam povești și poduri” și finanțat prin „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați Timișoara”, proiectul „Podul de Poveste” se va derula in Parcul Uzinei de Apa, in perioada iulie – noiembrie 2021 și invita intreaga comunitate sa i se alature. Inițiativa vizeaza…

- Sportivii clubului SCM Timisoara vor participa la evenimentul „Strazi pentru comunitate”, organizat la finalul acestei saptamani (24 și 25 iulie). Mai multe strazi din centrul orașului vor fi inchise circulației rutiere, iar acolo iși vor face loc artiștii și sportivii. „Timișoara se lasa descoperita…

- Kineret, un medicament folosit pentru artrita, este evaluat de EMA pentru tratamentul cazurilor grave de COVID. Acesta ar fi indicat in cazul pacienților adulți cu pneumonie care prezinta riscul de a dezvolta insuficiența respiratorie severa. Kineret este un imunosupresor autorizat in prezent pentru…

- Parcul din spatele Castelului Huniade s-a umplut și sambata seara cu spectatori, dar și cu mai mulți cavaleri medievali, care s-au luptat spre deliciul celor prezenți. A fost a doua zi a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Calare sau pedestri, luptatorii și-au prezentat maiestria in manuirea…

- Prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli s-a reunit pentru a pregati noul sezon. Lotul a fost intinerit masiv, cu șapte juniori, jucatori care au obținut medalii in intrecerile juvenile, chiar sub comanda lui Horvath Atilla, cel ce a devenit din primavara acestui an antrenorul principal al formației…

- Vineri, 16 iulie, intre orele 9-13, in Jimbolia se va intrerupe furnizarea apei pentru reparația unei vane Dn 250, anunța Aquatim. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, li se recomanda clienților…

- Speak a fost mai transparent ca oricand cu fanii care-l urmaresc pe rețelele de socializare. Iubitul Ștefaniei le-a raspuns internauților la cele mai mari curiozitați, prilej prin care au aflat ca artistul a jucat baschet, dar și motiviul din cauza caruia a renunțat la cariera pe care o avea in lumea…

- Liderul ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat dramatic meciul cu CS SCM Timisoara, cu scorul de 67-66 (23-15, 10-17, 20-23, 14-11), vineri, la Oradea, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Cosul lui Andrija Stipanovic, cu patru secunde inainte de final, a adus victoria echipei…