- Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timișoara incepe campionatul cu un meci acasa, impotriva formației FC Argeș Pitești. Partida are loc miercuri, 6 octombrie, ora 17,15 și conteaza pentru etapa a doua, banațenii stand in runda inaugurala la cererea adversarului, Voluntari, care a evoluat in cupele…

- SCM Timisoara a invins ieri selecționata americana OBS Euro Tour USA Team in prima partida a turneului amical de acasa: „Cupa Timisoara NetBet 2021”. A fost 75-53 pentru „lei”, care si-au prezentat si lotul cu aceasta ocazie. Dupa 557 de zile echipa de baschet alb-violeta a jucat cu public in sala „Constantin…

- SCM Timisoara a parcurs un nou weekend in care a inregistrat o victorie si o infrangere in cadrul unui turneu amical. Dupa finala pierduta la Sibiu, alb-violetii au iesit acum pe pozitia secunda la Memorialul „Georgel Ziguli” dupa un ultim act cedat in fata gazdei FC Arges Pitesti, scor 68-70. Vineri,…

- Emma Raducanu, câștigatoare a 20 de seturi consecutive la US Open (a venit din calificari), a declarat ca triumful de la New York este un vis devenit realitate și ca se bucura ca a reușit sa îl faca mândru pe tatal ei. Sportiva britanica cu origini românești a afirmat ca performanța…

- Benzile dedicate transportului public pe unele strazi din capitala ar permite transportului public sa circule prin oraș mai rapid și fara intarziere, iar unii șoferi ar fi tentați sa renunțe la mașinile proprii pentru o calatorie cu autobuzul sau troleibuzul. De aceasta parere este vicepreședintele…

- Romania U20 – Portugalia U20 se disputa azi, de la ora 19:00, pe stadionul „Anghel Iordanescu” din Voluntari. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Romania U20 va participa, incepand din aceasta toamna, intr-o competiție amicala alaturi de selecționate…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca atunci cand urci muntele iti trebuie suflu, “nou sau vechi”, iar atunci cand ajungi pe creste sa fii deschis catre toata perspectiva si mai ales “sa nu uiti niciodata de ce ai urcat”. “Intotdeauna am intitulat Valcea,…