Echipa de baschet SCM Timisoara s-a intors saptamana trecuta de la Sibiu cu o calificare in Final 8-ul Cupei Romaniei. „Leii” nu au putut insa sa se bucure de reusita in fata unui public. Pentru a fi mai aproape de suporterii ei, gruparea alb-violeta va transmite in direct pe Facebook o sesiune de antrenament. „Dragi […] Articolul Baschet SCM Timisoara incearca sa fie mai aproape de fani in pandemie. Un antrenament al „leilor” va fi transmis live a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .