- Mureșeanul Raducu Blaga se va prezenta maine, 21 iunie, pentru a incepe pregatirea centralizata in vederea Campionatului European U18 de baschet. Potrivit informațiilor precizate pe pagina oficiala a Clubului Sportiv Municipal din Targu Mureș (CSM), competiția se va desfașura in perioada 21-31 iulie…

- Naționala feminina de baschet a Romaniei, antrenata de brașoveanul Dan Calancea, a incheiat pe ultimul loc in grupa C preliminara a Campionatului European din 2023, ratand calificarea la turneul final. Ediția a 39-a a FIBA Women"s EuroBasket, gazduita de Israel și Slovenia, se desfașoara la Tel Aviv…

- „Tiny House Festival", primul festival de locuinte mobile din Europa Centrala si de Est, va avea loc la Rasnov, in perioada 23-25 iunie. Evenimentul va reuni antreprenori, constructori, influenceri internationali si clienti interesati in achizitia de case modulare. Sub denumirea generica „tiny house"aceste…

- Rathausplaz Viena va gazdui, in perioada 30 mai – 4 iunie, intrecerile FIBA 3×3 World Cup 2023, la startul competitiei feminine fiind prezenta si nationala Romaniei. Sub comanda team-managerului Anca Stoenescu, delegatia tricolora a plecat deja spre Austria pentru a se acomoda cu febra competitiei mondiale…

- Reprezentativa feminina de baschet 3×3 a Romaniei a evolut in week-end, in localitatea chineza Wuhan, la primul stop din cadrul circuitului mondial FIBA Women’s Series 2023. Considerata cea mai puternica intrecere mondiala profesionista de baschet feminin 3×3, FIBA 3×3 Women’s Series 2023 are in calendarul…

- Astazi a fost ultima zi, dupa ce saptamana trecuta membrii comisiei au avut intalniri cu reprezentanti ai profesorilor, parintilor, elevilor si studentilor, dar si cu membri ai comunitatilor academice si de afaceri, de asemenea cu autoritatile locale. Ministrul Educatiei a fost prezent la aceste discutii.…

- Naționala de rugby a Romaniei a terminat pe locul al treilea in Rugby Europe Championship, a doua competiție ca valoare a rugbyului european. In partida pentru medaliile de bronz ale competiției, Romania a intrecut Spania, la ea acasa, cu 31-25. Victorie mare, care a aratat ca formația Romaniei este…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei s-a impus fara emoții, scor 35-20, cu Portugalia, in meciul tur al „dublei” din barajul de calificare la Campionatul Mondial. Meciul s-a jucat la Pitești și a inceput echilibrat. „Tricolorele” au reușit sa se desprinda la jumatatea primei parți și au avut un avantaj…