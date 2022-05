Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj-Napoca a obținut o noua victorie, vineri, 22 aprilie, in Liga Naționala de bashet masculin, contra SCM Timișoara. Tabela a aratat un scor final de 90-70.U-BT Cluj și-a revenit dupa eșecul suferit marți, 19 aprilie, in sferturile de finala ale Basketball Champions League, dupa ce a fost eliminata…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania, a ratat marti, pe teren propriu, in fata a 10.000 de fani, calificarea in semifinalele Basketball Champions League (BCL), dupa ce a fost invinsa de formatia germana MHP Riesen Ludwigsburg, in meciul decisiv din sferturile de finala ale competitiei.…

- BCM U Pitești a obținut aseara un succes categoric intr-un duel restant din etapa a 19-a a Ligii Naționale de Baschet. In ciuda unui inceput stangaci, trupa din Trivale a trecut de CSM Petrolul Ploiești cu scorul de 80-57. Gazdele au un bilanț de 21-7, in timp ce adversarii lor au 12 victorii și 16…

- U-BT Cluj Napoca a caștigat derby-ul etapei, in fața celor de la BCM U Pitești. Șepcile Roșii s-au impus cu scorul de 81-70 și ajung la un bilanț de 23-2, in timp ce argeșenii au 19 victorii și șapte eșecuri. ”Am luptat pana in ultima secunda și vom lupta pentru orice minge in cursa nebuna […]

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U BT Cluj-Napoca, va juca primul meci cu MHP Riesen Ludwigsburg, din trei programate in sferturile Basketball Champions League, in 5 aprilie. 10.000 de bilete vor fi puse in vanzare de marti, adica intreaga capacitate a BT Arena. Fii la curent cu cele…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, va infrunta pe MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) pentru accederea in turneul Final Four al Basketball Champions League, care se va disputa la Bilbao (Spania), in perioada 6-8 mai 2022. Duelul din sferturile de finala se disputa dupa sistemul…

- U BT Cluj a suferit prima infrangere in Grupa K, faza Top 16 a competiției Basketball Champions League. Campioana Romaniei a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia Unicaja Malaga, scor 86-70.Peste 4.000 de fani au asistat la partida cu Unicaja Malaga. In urma rezultatului, U BT Cluj aduna…

