Baschet: Phoenix CSU Simona Halep, victorie clara pe terenul Agronomiei Bucuresti

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep intalneste, sambata, 15 ianuarie, de la ora 18.00, pe CS Agronomia Bucuresti, intr-o partida gazduita de Sala Agronomia din capitala, contand pentru etapa a 15-a a Ligii Nationale. Inaintea fluierului de start, formatia constanteana, antrenata de sarbul…

- La finele celor patru sferturi, doua castigate de formatia de pe litoral, doua de oaspete care au condus la pauza cu 36 32 , scorul a fost 65 65.Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep Constanta a disputat astazi meciul din etapa a 13 a a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu ACS KSE…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a suferit o infrangere dramatica in partida cu FCC Baschet UAV Arad, disputata in deplasare, in cadrul etapei a noua a Ligii Nationale. Formatia aradeana, singura cu victorii pe linie in acest sezon de campionat, s-a impus la limita, scor 68-67, la…

- Sepsi Sfantu Gheorghe, formație pentru care evolueaza dejeanca Ștefania Catinean, a castigat, la Arena de Baschet din Bucuresti, Cupa Romaniei la baschet 3×3 la feminin. Sepsi s-a impus in finala Cupei Romaniei, in fata formatiei Rapid Bucuresti, cu scorul de 21-17. Alina Podar, jucatoarea formației…

- La Mioveni, CSM Lugoj nu a avut nici o emoție sa se impuna pe terenul nou promovatei Dacia. Oaspetele au demonstrat ca formeaza una dintre cele mai puternice echipe ale campionatului și s-au impus cu 3-0 de o maniera chiar mai clara decat o arata scorul. Banațencele au dominat tehnic și tactic partida,…

- Echipa oaspete a castigat primele trei sferturi, astfel ca inaintea ultimului sfert formatia constanteana era condusa la diferenta de noua puncte. Meci plin de suspans, astazi, in Sala Sporturilor din Constanta, unde s a disputat meciul de baschet feminin Phoenix CSU Simona Halep Constanta BC Sirius…

- Dupa succesul de duminica trecuta, 74-64 cu CS Municipal Targoviste, la Sala Sporturilor, echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep sustine, vineri, 29 octombrie, de la ora 17.30, in deplasare, o noua partida in cadrul Ligii Nationale, in compania Olimpiei CSU Brasov. Sub Tampa, formatia antrenata…

- Dupa Sara Hinriksdottir, astazi a venit randul Ciarei Rosten sa bifeze un double double in tricoul echipei de pe litoral.Echipa feminina de handbal Phoenix CSU Simona Halep Constanta a obtinut in aceasta seara prima victorie in sezonul 2021 2022 al Ligii Nationale, trecand pe teren propriu, in etapa…