- Olimpia CSU Brașov a intalnit, ieri, in deplasare, in prima faza a Cupei Romaniei la baschet feminin, pe Universitatea Cluj-Napoca. Fetele antrenate de Dan Calancea au pierdut confruntarea de la Cluj, scor 51-75, pe sferturi 12-22, 17-22, 16-19 și 6-12. Katy Armanu a fost cea mai buna marcatoare a meciului,…

- Echipa feminina de baschet ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat in premiera in Euroliga feminina de baschet. Campioana Romaniei a invins echipa letona TTT Riga, cu 63-62, in deplasare, in mansa secunda a turului preliminar, dupa ce se impusese in tur cu 59-54. Dupa un inceput mai dificil la Riga,…

- Echipa de baschet masculin Corona Brașov a debutat cu o infrangere in noul sezon al Ligii Naționale de baschet masculin. Formația brașoveana este nou-promovata. Corona a fost invinsa in deplasarea de la Rapid București, scor 68-75, pe reprize 12-21, 21-17, 20-19, 15-18. Wilson a fost cel mai bun marcator…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a caștigat, miercuri seara, la Sepsi Arena, meciul tur din preliminariile Euroligii la baschet feminin. Covasnencele s-au impus cu 59-54, pe reprize 14-12, 20-21, 10-14 și 15-7, in fața formației TTT Riga, din Letonia. Gazdele au inceput mai determinate confruntarea și au condus…

- Campioana Romaniei la baschet feminin va debuta in Euroliga, cea mai valoroasa competiție din Europa. Sepsi SIC Sfantu Gheorghe va intalni, in dubla manșa, in preliminariile competiției, campioana Letoniei, TTT Riga. Turul va avea loc maine seara, de la ora 19.00, la Sepsi Arena. Returul este programat…

- In acest sfarșit de saptamana polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Brașov, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciilor Rutiere Covasna și Bacau au organizat și desfașurat o acțiune cu efective marite pe D.N. 11, pe limita teritoriala a celor trei județe, acțiunea avand ca scop depistarea și sancționarea…

- Joi seara s-au disputat meciurile tur din play-off-ul Conference League la fotbal. Campioana Romaniei, Farul Constanța, s-a impus cu 2-1, la Ovidiu, in fața echipei finlandeze HJK Helsinki. Oaspeții au deschis scorul in minutul 50, dar echipa antrenata de Gheorghe Hagi a intors rezultatul dupa golurile…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a decolat in aceasta dimineata, la ora 10:00, de pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav cu destinatia Sofia (Bulgaria). Sepsi OSK va juca joi, 27 iulie, in turul 2 preliminar din Conference League, cu echipa CSKA Sofia, vicecampioana Bulgariei. Potrivit…