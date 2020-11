Baschet / Ne-am făcut de rușine. România, pur și simplu umilită de Spania Romania a trait, luni seara, poate una dintre cele mai mari umilințe ale sale intr-o campanie de calificare la un Campionat European. Trupa lui Costescu a fost surclasata de echipa Spaniei, campioana mondiala en titre, cu scorul de 94-41 (27-12, 18-9, 13-12, 36-8), intr-un meci din cadrul grupei A a preliminariilor FIBA EuroBasket 2022. Dupa 61-91 cu Polonia, tot la Valencia, tricolorii au fost invinsi fara drept de apel de puternica formatie a Spaniei. Romania a avut cea mai buna evolutie in sfertul al treilea, cedat la un singur punct, 12-13, dar in ultimele zece minute, jucatorii pregatiti… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

