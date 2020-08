Stiri pe aceeasi tema

- Dupa boicotul de miercuri, cand au fost anulate trei meciuri, in semn de protest fata de recentul caz de rasism in care afro-americanul Jacob Blake a fost impuscat de mai multe ori in spate de politie, liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) a anuntat anularea altor trei partide din playoff…

- Kanye West i-a adus un omagiu regretatei sale mame Donda, duminica, lansad o noua piesa, si promitand ca va „pune capat rasismului o data pentru totdeauna”. Melodia intitulata DONDA, ii este dedicata mamei sale care a murit in 2007 in urma unor complicatii complicații cauzate in urma unei proceduri…

- Baschetbalistul australian al echipei San Antonio Spurs, Patty Mills, isi va dona salariile primite pentru ultimele opt meciuri din sezonul regulat al NBA, reprezentand mai mult de un milion de dolari, asociatiilor care lupta impotriva rasismului in Australia, informeaza AFP, potrivit news.ro."Sunt…

- La trei saptamani dupa ce britanicul Lewis Hamilton declara ca a fost victima rasismului, Mercedes, campioana en-titre din Formula 1, face o schimbare majora. Astfel, pentru sezonul 2020, echipa germana schimba culoare monopostului, din argintiu in negru! Oficialii echipei din Germania vor astfel sa…

- Fostul bachetbalist Michael Jordan a anuntat, vineri, ca va dona 100 de milioane de dolari in urmatorii zece ani unor organizatii care lupta impotriva discriminari rasiale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Anuntul vine in contextul protestelor din SUA fata de rasism si de brutalitatea politiei,…

- Fostul baschetbalist Michael Jordan (57 de ani) a donat 100 de milioane de euro de dolari pentru organizațiile care lupta impotriva rasismului, informeaza Marca. CONTEXT: George Floyd a fost omorat de un polițist din Minneapolis (Minnesota), dupa ce a fost presat cu genunchiul pe gat pana și-a dat ultima…

- Jucatorii de tenis Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic s-au alaturat campaniei de combatere a rasismului BlackOutTuesday, pe fondul protestelor din SUA generate de moartea afro-americanului George Floyd, scrie Reuters.Liderul ATP, sarbul Novak Djokovic, a postat pe conturile sale de Instagram…

- Jucatorul lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, se implica in lupta impotriva rasismului. El a postat pe Twitter un film cu doi copii, unul alb și unul de culoare, care se imbrațișeaza, potrivit Mediafax.Zlatan Ibrahimovic a postat pe rețelele de socializare un mesaj impotriva rasismului, alaturandu-se…