- Selectionata feminina de baschet a Romaniei a pierdut, sambata, primele sale doua meciuri jucate in finala circuitului mondial FIBA 3x3 Women's Series, gazduita de Sala Unirii din Palatul Parlamentului din Bucuresti. Tricolorele (Ancuta Stoenescu, Anca Sipos, Florina Stanici si Bianca Fota) au fost…

- Selectionata masculina de baschet a Romaniei a fost invinsa de Polonia cu 21-17, sambata, in finala circuitului mondial de tineret, FIBA 3x3 U23 Nations League, gazduita de Sala Unirii din Palatul Parlamentului din Bucuresti. Tricolorii (Daniel Mainea, Cristian Mainea, Alexandru Coconea…

- Dupa succesul obținut in ultimul meci al zilei de ieri, 21-14 cu Egipt, naționala de baschet 3x3 masculin a Romaniei de sub 23 ani joaca astazi de la ora 14:15, meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele FIBA 3x3 World Finals, cu Lituania. Evenimentul organizat in acest week-end a reunit la București…

- Echipele Romaniei se afla, dupa meciurile de vineri, inca in cursa de calificare in semifinalele finalei circuitului mondial de tineret FIBA 3x3 U23 Nations League, gazduita de Sala Unirii din Palatul Parlamentului din Bucuresti. La masculin, Romania U-23 (Daniel Mainea, Cristian Mainea, Alexandru Coconea…

- Cel mai important eveniment mondial de baschet 3x3 din aceasta perioada se desfasoara, in perioada 17-19 septembrie, in Palatul Parlamentului din Bucuresti, FIBA 3x3 World Finals adunand 24 de echipe nationale din 13 tari in cadrul FIBA 3x3 U23 Nations League Final si FIBA 3x3 Women’s Series Final.…

- Finalele FIBA 3x3 World Tour vor fi gazduite, intre 17-19 septembrie, de Bucuresti, intr-o locatie aleasa in premiera: Sala Unirii din Palatul Parlamentului, potrivit news.ro. Evenimentul este organizat de FR Baschet si Sport Arena Streetball, cu 24 de echipe nationale la start care vor lupta…