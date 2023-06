Baschet: Nationala masculina si feminina a Romaniei lupta la Constanta pentru un loc la Campionatul European de Baschet 3x3

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la mijlocul lunii CSU CSM Constanta 1 a cucerit Cupa Romaniei la baschet 3X3 Indoor la feminin, a venit randul baietilor de la CSM Constanta sa se impuna in competitia masculina. "CSM Constanta reuseste dubla in Cupa Romaniei 3x3 Indoor si cucereste trofeul si in competitia masculina. Dupa ce…

- Coordonatoarea de la echipa de volei feminina CSM Constanța, Maria Știrbu, s-a calificat cu naționala Romaniei U17 la Campionatul European programat in Serbia și Ungaria. Naționala sub 17 ani a Romaniei a obținut trei victorii in turneul de calificare din Georgia. Fetele se afla la a doua calificare…

- In perioada 3-12 aprillie, naționala feminina U19 a participat la cea de-a doua runda pentru calificarea la Campionatul European din acest an.Repartizata intr-o grupa extrem de dificila cu selecționate de junioare mult mai bine cotate, echipa antrenata de Massimo Pedrazzini nu a reușit sa obțina niciun…

- Vitaly Stepanovski, antrenorul principal al echipei masculine de baschet SCMU Craiova, va prelua din acest an carma echipei naționale a Ucrainei. Anuntul a fost facut de catre clubul SCMU Craiova, care a si asigurat ca tehnicianul nu va parasi Bania, ci va antrena in paralel cele doua echipe. „Vitaly…

- Pe sportivii de la CSM Constanța ii asteapta un nou final de saptamana plin. Acestia lupta pentru medalii in competițiile naționale de șah și judo, iar echipele de baschet, volei, handbal și rugby continua cursa pentru podiumurile naționale sau clasari cat mai bune in ligile de seniori și juniori. Dupa…

- Naționala de futsal a Romaniei, formata din jucatori sub 19 ani și antrenata de targumureșeanul Kacso Endre, participa, incepand de miercuri, 22 martie, in Serbia, la turneul de calificare pentru Campionatul European. Echipa țarii noastre va intalni in primul joc, miercuri, de la ora 17.00, Serbia,…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei, alcatuita din jucatori sub 17 ani, intalnește, vineri seara, la Tg.Mureș, formația Republicii Moldova, in cel de-al doilea meci din cadrul turneului de calificare pentru Campionatul European. Partida, gazduita de Bazinul Olimpic "Mureșul", va incepe la…

- LA LOT… Vasluienii David Maftei (Unirea Dej) și Denis Bujor (Unirea Slobozia) au fost convocați la echipa naționala de fotbal a Romaniei U19 pentru meciurile din cadrul Turului de Elita, ultima faza a calificarilor inaintea Campionatului European. Intre 22 și 28 martie, naționala U19 a Romaniei va disputa…