Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet masculin Universitatea BT Cluj a invins vineri dupa-amiaza pe BCM Pitești, cu 93-78 (56-29), intr-un joc contand pentru runda a 13-a a Ligii Naționale. Cea de a 6-a serie de turnee din Liga Nationala de baschet masculin, care au fost programate la mijlocul acestei saptamani…

- BCM U FC Argeș Pitești a invins ieri Steaua București, scor 94-85, intr-un meci contand pentru sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin, ediția 2020-2021. Confruntarea s-a desfașurat la Sibiu. Tony Bishop a contabilizat 13 puncte, 7 recuperari, doua intercepții, o pasa decisiva și un…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat derby-ul cu BC CSU Sibiu, chiar pe malul Cibinului, joi, in Liga Nationala de baschet masculin, in timp ce CSM CSU Oradea a pierdut acasa cu SCMU Craiova. U-BT a trecut de CSU Sibiu cu 90-83 (17-18, 21-23, 26-22, 26-20), obtinand…

- CSU Sibiu si-a consolidat pozitia de lider al Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a obtinut a opta sa victorie in acest campionat, 98-78 cu CS Municipal Targu Jiu, joi, pe teren propriu, potrivit Agerpres. Cei mai buni de la sibieni, aflati la a cincea victorie consecutiva, au fost…

- BC CSU Sibiu si ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-au desprins in clasamentul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa victoriile obtinute miercuri. Isaiah Lemart Philmore (18 puncte, 5 recuperari), Dan Lucas Tohatan (16 p, 5 rec, 3 pase decisive) si Rolland Torok (15 p, 7 rec)…

- FC Arges Pitesti a reusit o victorie dramatica in fata echipei CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 83-82 (27-18, 14-23, 18-20, 24-21), miercuri, la Sibiu, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamo avea 82-77 cu 30 de secunde inainte de final si parea ca se indreapta spre a doua victorie in acest debut…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSU Sibiu au obtinut victorii, vineri, la debutul lor in noul sezon al Ligii Nationale de baschet masculin. In acelasi timp, CSM CSU Oradea si SCM Timisoara au bifat a doua victorie in acest campionat. ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a invins-o pe CSO Voluntari…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FC Arges Pitesti, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, CSU Sibiu, CSO Voluntari si CS SCM Timisoara s-au calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa incheierea meciurilor din grupele preliminare. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…