Baschet masculin: U-BT Cluj-Napoca s-a oprit în sferturile FIBA Europe Cup U-BT Cluj-Napoca a ratat calificarea in semifinalele competitiei de baschet masculin FIBA Europe Cup, dupa ce a fost invinsa de echipa germana medi Bayreuth cu scorul de 100-87 (20-22, 26-26, 36-20, 18-19), miercuri seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei.



''U'', care in tur castigase la limita, cu 83-82, avea sanse reduse de a merge mai departe.



Clujenii au facut o prima jumatate buna de meci la Bayreuth, dar sfertul al treilea a fost unul catastrofal, pierdut la o diferenta de 16 puncte (20-36). Ardelenii au recuperat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

