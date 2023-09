Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a realizat scorul zilei cu CS Rapid Bucuresti, 57-12, sambata, in etapa a sasea a fazei secunde a Ligii Nationale de rugby. Rafael Florea Jilaveanu, autor a doua eseuri pentru Dinamo, a fost desemnat omul meciului. Dinamo a reusit nu mai putin de noua eseuri in acest meci.…

- Echipa de baschet masculin SCM Timisoara a invins vineri, pe teren propriu, formatia CSM Galati, scor 85-81 (44-44), in primul meci din sezonul 2023-2024. Celelalte partide se vor juca pana luni. Un meci este amanat, iar campioana U BT Cluj si vicecampioana CSM Oradea vor debuta doar in etapa a II-a,…

- CSM Constanta a terminat la egalitate cu AHC Potaissa Turda, 27-27 (12-12), joi, pe teren propriu, la Medgidia, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de handbal masculin.La prima partida dupa ce s-a calificat spectaculos in grupele EHF European League, echipa de la malul Marii Negrea evitat…

- Echipa de handbal masculin CSM Constanta a invins miercuri, in deplasare, formatia CSM Sighisoara, scor 25-24 (13-12), in meci jucat in devans la prima etapa a Ligii Nationale.CSM Constanta a cerut acceptul pentru devansarea meciului, fata de data oficiala a primei etape (27 august), pentru ca la…

- Federația Romana de Rugby a anunțat programul parții secunde a Ligii Naționale, care se disputa sub forma a trei grupe. SCM USV Timișoara va juca tur-retur cu Dinamo București, CS Navodari, Grivița UNEFS București și nou-inființata Rapid București. Campionatul se reia la 12 august, dar alb-violeții…

- Noul sezon din Liga Naționala de baschet masculin va avea un sistem competițional similar cu cel utilizat in ediția anterioara. Cele 18 echipe participante au fost distribuite, in funcție de clasamentul final al LNBM – ediția 2022/23, in doua grupe. SCM Universitatea Craiova, una dintre reprezentantele…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…

- Cele doua reprezentante ale Romaniei in Liga Campionilor, CSM Bucuresti si CS Rapid Bucuresti, se vor intalni in etapa a treia a noului sezon al Ligii Nationale de handbal feminin, al carui tintar a fost stabilit, vineri, de Federatia Romana de Handbal, potrivit Agerpres.Campioana CSM Bucuresti va…