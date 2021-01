Baschet masculin: Eugen Ilie, noul antrenor al echipei CSA Steaua

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Ilie (44 de ani) este noul antrenor al secției de baschet masculin al celor de la CSA Steaua București. Eugen Ilie a evoluat pentru Steaua in perioada 1994-2000 și a fost aproape de titlul de campion cu formația din Ghencea, terminand de doua ori pe poziția secunda. Noul tehnician al Stelei a…

- Israelianul Oded Kattash a fost numit in functia de antrenor al echipei masculine de baschet Panathinaikos Atena, cu care a semnat un contract pe un an si jumatate, a anuntat joi clubul din capitala Greciei, citat de AFP. In varsta de 46 ani, Kattash se afla la prima sa experienta ca tehnician…

- George Ogararu (40 de ani) este noul manager al echipei Steaua București. Fostul fundaș a acordat deja primul interviu in noua sa funcție, oferit chiar pe gazonul „bijuteriei” de 30.000 de locuri din Ghencea. Zilele trecute, Ogararu a purtat discuțiile decisive cu Madalin Hincu, comandatul in exercițiu…

- Capitanul echipei Derby County, Wayne Rooney (35 de ani) va deveni antrenor principal, cel putin in acest week-end. Fostul atacant al echipei Manchester United va conduce echipa de pe banca la meciul cu Wycombe Wanderers, din liga secunda engleza. El nu va evolua in acest meci, preferand sa…

- U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, FC Arges Pitesti, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, CSA Steaua Bucuresti, CSU Sibiu, CSO Voluntari si CS SCM Timisoara s-au calificat la turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin, dupa incheierea meciurilor din grupele preliminare. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…

- SCM U Craiova a reusit a doua sa victorie in Grupa B a Cupei Romaniei la baschet masculin, 89-76 (35-24, 19-15, 21-14, 14-23) cu CSA Steaua Bucuresti, luni, in Arena ''Antonio Alexe'' din Oradea. Craiovenii au invins Steaua dupa ce castigasera categoric si cu CSM VSKC Miercurea Ciuc.…

- Echipa de baschet masculin Steaua Bucuresti a invins duminica, la turneul de la Oradea, echipa CSM Miercurea Ciuc, scor 76-61(49-32), la turneul preliminar de Cupa Romaniei. A fost primul meci masculin oficial din tara dupa opt luni pandemice.In grupa de la Oradea se mai joaca, tot duminica,…

- Partida dintre CSM Galati si CSA Steaua Bucuresti, programata joi, de la ora 18:30, pe Patinoarul Dunarea din Galati, in Campionatul National de hochei pe gheata, a fost amanata dupa depistarea catorva cazuri de infectare cu COVID-19 in randul echipei gazda, potrivit paginii de Facebook a clubului de…