Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a invins clar formatia elvetiana Fribourg Olympic, cu scorul de 79-60 (24-22, 18-13, 20-14, 17-11), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Campioana Romaniei a reusit a treia victorie consecutiva in grupa,…

- Cele doua mari rivale vor juca vineri, de la ora 18:30, Sala Sporturilor „Horia Demian” într-un meci care va avea cu siguranța o atmosfera aparte. Trupa pregatita de Mihai Silvașan are un început de sezon excepțional cu șapte victorii din tot atâtea meciuri disputate…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, este liderul grupei D a FIBA Europe Cup, dupa etapa secunda, iar vicecampioana CSU Sibiu, in aceeasi grupa, se afla pe ultimul loc, anunța news.ro.Citește și: Klaus Iohannis: ‘Aștept ca noua echipa sa aiba nu doar ușile, ci și mințile și…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a obtinut marti, pe teren propriu, a doua victorie din grupa G a FIBA Europe Cup, cu campioana Bulgariei, BC Balkan, scor 92-80 (54-31), potrivit news.ro.Principalii marcatori ai partidei au fost Richard 19 puncte, pentru U BT Cluj, respectiv…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins campioana CSM CSU Oradea cu scorul de 89-82, sambata, pe teren propriu, in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet masculin. Oradenii au suferit a doua infrangere in acest debut de campionat. Patrick Richard, cu 20 puncte, 3 recuperari, 5 pase decisive, Kerron Johnson,…

- Campioana en-titre la baschet masculin, CSM Oradea, a invins miercuri, pe teren propriu, vicecampioana CSU Sibiu, dupa prelungiri, cu scorul de 92-86 (49-41, 80-80), in primul meci din grupa D a FIBA Europe Cup, anunța news.ro.Citește și: Veriga lipsa a fost gasita! Legatura dintre Dan Barna…

- Echipa noastra a dispus de Dinamo Știința București cu un categoric 94-74 (25-23, 27-14, 27-19, 15-18). Oradenii puteau foarte ușor sa atinga suta de puncte marcate, dar nu au forțat. Antrenorul Cristian Achim a trimis pe teren in ultimul sfert juniorii din lot, iar dinamoviștii au redus…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet masculin, CSM Oradea, va evolua in grupa D a FIBA Europe Cup, dupa eliminarea din Basketball Champions League. In grupa D se afla si vicecampioana CSU Sibiu, iar in preliminarii va intra U BT Cluj, potrivit news.ro.CSM Oradea a fost eliminata, vineri…