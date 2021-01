Stiri pe aceeasi tema

- BC CSU Sibiu s-a calificat in optimile de finala ale competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, vineri, la Istanbul, dupa ce a invins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 78-70 (31-14, 6-20, 16-17, 25-19), in ultimul lor meci din Grupa D. CSU Sibiu, care invinsese la debut echipa bulgara BC Balkan…

- BC CSU Sibiu a fost invinsa de formatia turca Besiktas Icrypex cu scorul de 90-81 (25-25, 23-17, 26-6, 16-33), joi, la Istanbul, intr-un meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, anunța AGERPRES. Dupa ce au castigat meciul lor de debut, cu Balkan Botevgrad, sibienii…

- CSM CSU Oradea a fost invinsa dramatic de echipa bulgara BC Balkan Botevgrad, cu scorul de 58-55 (15-11, 9-18, 18-14, 16-12), joi, in Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Cu 70 de secunde inainte de final, oradenii se aflau in avantaj pe tabela, 52-51, dar doua aruncari…

- CSU Sibiu a invins echipa bulgara BC Balkan Botevgrad cu scorul de 88-75 (30-18, 23-23, 23-16, 12-18), marti, la Istanbul, in primul lor meci din Grupa D a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup. Sibienii au dominat clar trei sferturi din meci si si-au permis o relaxare pe final, dar chiar…

- Echipele de baschet masculin CSM Oradea si CSU Sibiu vor avea inca o adversara in grupa D a FIBA Europe Cup, dupa ce forul continental a decis comasarea grupelor, dupa dizolvarea uneia, din cauza situatiei pandemice. Meciurile se vor juca din ianuarie 2021, in format turnee, anunța news.ro. CSM…