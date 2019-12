Baschet (m) / „Alb-albaștrii” nu își revin. Înfrângere grea cu Timișoara Echipa masculina de baschet SCMU Craiova a pierdut drastic duelul susținut in Sala Polivalenta, in compania formației SCM Timișoara. Trupa lui Todorov a cedat cu scorul de 69-84, dupa inca un meci modest, iar in acest moment a inregistrat al cincilea eșec consecutiv. Partida a contat pentru etapa a 9-a din Liga Naționala de Baschet Masculin ( LNBM ). Primul sfert a fost unul spectaculos, cu mai multe reușite de la distanța pentru ambele formații. Cea mai mare diferența inregistrata intre cele doua echipe in primele 10 minute a fost de cinci puncte in favoarea oltenilor. Dupa primul sfert, Timișoara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

