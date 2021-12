Stiri pe aceeasi tema

- CS SCM OHMA Timișoara – CSM Focșani 2007 sambata, 16 octombrie ora 18:00, sala Constantin Jude Baschetbaliștii focșaneni vor juca in etapa a patra a campionatului in deplasare, la Timișoara, cu SCM OHMA, formație din primul nivel valoric al Ligii Naționale. Timișorenii, antrenați de celebrul…

- CSM 2007 – CSM VSKC Miercurea Ciuc astazi, 6 octombrie, de la ora 17:00 Baschetbaliștii de Liga Naționala ai CSM Focșani 2007, care au jucat de doua ori consecutiv in deplasare – in Cupa, cu Dinamo București și in campionat, cu Rapid București, revin la intalnirea cu publicul propriu: astazi, 6 octombrie,…