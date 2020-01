Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 – CSM Sighetu Marmației astazi, 13 decembrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta. Baschetbaliștii seniori ai Focșaniului revin la intalnirea cu propriul public dupa doua partide foarte grele, in campionat, la Targu Jiu și in Cupa Romaniei, la BCMU FC Argeș Pitești, ambele pierdute.…

- CSM 2007 – CS Municipal Mediaș astazi, 2 decembrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta Baschetbaliștii seniori ai Focșaniului vor juca, astazi, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, in prima etapa a returului, cu CS Municipal Mediaș, una dintre cele mai puternice grupari din grupa B a Ligii Naționale.…

- Echipa de seniori a CSM Focșani 2007 va intalni astazi, 15 noiembrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, pe CSM Galați in runda a șasea a campionatului Ligii Naționale. Inaintea acestei partide, focșanenii sunt pe locul al patrulea al clasamentului grupei B, cu 8 puncte, din 3 victorii și doua infrangeri…

- *Turneul va avea loc sambata, 16 noiembrie și duminica, 17 noiembrie, in Sala Polivalenta CSM 2007-LPS Focșani a caștigat licitația pentru organizarea primului turneu al fazei de calificare 2 A, grupa D-A, a campionatului național de baschet U 18 din care mai fac parte Sevlar Ploiești, LPS Bihorul CSM…

- Astazi, 18 octombrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, CSM Focșani 2007 – CSM Targu Jiu Echipele de CSM 2007 și CSM Targu Jiu se vor intalni pentru a treia oara in ultima luna! Au jucat de doua ori in Cupa Romaniei, iar in aceasta seara, de la ora 17:00, se vor afla din […] Articolul Baschet, Liga…