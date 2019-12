Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 – CSM Sighetu Marmației astazi, 13 decembrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta. Baschetbaliștii seniori ai Focșaniului revin la intalnirea cu propriul public dupa doua partide foarte grele, in campionat, la Targu Jiu și in Cupa Romaniei, la BCMU FC Argeș Pitești, ambele pierdute.…

- Au evitat fortele campionatului si au „picat” cu o echipa accesibila. „Leii din Banat” si-au aflat astazi adversarul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. „In sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Baschet SCM Timișoara va da piept cu BCMU FC Argeș Pitești, s-a stabilit in urma cu cateva minute…

- SCM Timisoara a inceput sa lege din nou succesele in acest sezon. „Leii din Banat” s-au impus in aceasta seara pe terenul Craiovei, scor 84-69, dupa un meci pe care l-au dominat. Este a patra victorie consecutiva pentru alb-violeti daca includem si jocurile din Cupa Romaniei. Meciul din a doua runda…

- „Leii din Banat” au iesit castigatori la mare lupta in confruntarea cu trupa din Trivale. SCM Timisoara s-a impus cu 99-96 in fief-ul celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Troy Franklin jr. a fost cel mai bun om al oaspetilor. In urma acestui succes banatenii au ajuns la trei victorii stagionale din opt…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…

- * CSM Focșani 2007 – BCMU FC Argeș Pitești, astazi, 27 noiembrie 2019, ora 17:00 Baschetbaliștii seniori ai Focșaniului vor juca, in aceasta seara, de la ora 17:00 in Sala Polivalenta cu piteștenii de la BCMU FC Argeș, in turul rundei a doua a Cupei Romaniei. Focșanenii au urcat in turul al doilea al…

- Cei de la ISU Banat au stabilit cauza probabila a incendiului izbucnit weekendul trecut pe șantierul ISHO din Timișoara. Focul ar fi pornit, cel mai probabil, de la o țigara aruncata la intamplare pe șantier.

- Ediția 2019/2020 a Ligii Naționale de baschet masculin va incepe in acest weekend. Tripla campioana CSM CSU Oradea va debuta pe terenul Stelei, echipa pe care a invins-o (cu scorul general de 3-1) in finala din 2018, an in care a cucerit cel de-al doilea sau titlu național. Formația oradeana,…