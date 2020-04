Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant, Tim Duncan și Kevin Garnett vor fi incluși in Hall of Fame-ul baschetului. Bryant, decedat in ianuarie intr-un accident aviatic, a fost de 5 ori campion in NBA, cucerind toate titlurile cu Los Angeles Lakers.

- Joe Biden a salutat marti o ''seara buna'' pe calea de a fi ''si mai buna'', dupa primele rezultate ale ''Super Tuesday'', care ii dau un avans in fata rivalului sau socialist Bernie Sanders, relateaza miercuri AFP potrivit Agerpres. ''Este o seara buna! Si se pare ca va deveni si mai buna!…

- Moartea legendei NBA, Kobe Bryant, nu putea trece neobservata in meciul NBA ALL-STAR din 2020, fiind evenimentul care a marcat, fara indoiala, inceputul de an. In deschiderea meciului, inainte de prezentarea echipelor, Jennifer Hudson a oferi un moment emoționant, in memoria celui care a fost jucatorul…

- Fostul mare jucator al echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, decedat pe 26 ianuarie intr-un accident de elicopter, a fost preselectionat pentru a fi inclus in Hall of Fame-ul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), informeaza cotidianul L'Equipe. Eligibil pentru a fi primit in Galeria…

- Fostul superstar NBA, Kobe Bryant a murit, duminica, intr-unaccident de elicopter, scrie TMZ Sports. Incidentul s-a produs in Calabasas, California.Kobe calatorea impreuna cu alte patru persoane inelicopterul sau privat cand aparatul de zbor s-a prabușit.Din primele informații, dupa prabușirea elicopterului,…

