- Echipa de baschet U13 a ACS Transilvania a invins in finala mica a Turneului Final de la Ploiești pe Academia de baschet Phoenix Galați, scor 42-32. O experiența minunata pentru baieții antrenați de Zeljko Bubanja, care au aratat pofta de joc și au etalat un baschet entuziasmant pe parcursul competiției…

- Sportiva din Brașov Adina Circiogel, antrenata de Horațiu Calfa, a obținut o noua performanța la Campionatele Balcanice de Atletism care s-au desfașurat la Istanbul. Atleta legitimata la CS Țara Barsei 2011 Brașov a obținut medalia de bronz și un personal best cu timpul de 55:08. „Ma bucur ca și-a batut…

- Competiția a avut loc in perioada 2-4 septembrie, la Poligonul Iosif Sarbu din Capitala Juniorii focșaneni de la CS Unirea Focșani – CSM 2007 și-au reconfirmat calitațile – și valoarea – la Campionatul Național de tir, pușca cu aer comprimat, care a avut loc in perioada 2-4 septembrie la Poligonul…

- Sportivi formați in Vrancea, campioni naționali sau medaliați la seniori Campionatul Național de Atletism pentru seniori și tineret, care a avut loc la Cluj-Napoca, la sfarșitul saptamanii trecute, a oferit o superba imagine – chiar daca la modul indirect – a valorii școlii vrancene in aceasta complexa…

- Atletul dejean Octav Tarța a obținut o noua medalie de aur, de data aceasta la proba de octatlon. Campionatul Național de Probe Combinate Seniori, U23, U20, U18, U16 – desfașurat in perioada 30-31 august, in București – a reconfirmat valoarea atletismului dejean. Dupa medalia de aur obținuta in urma…

- Atleta brasoveana Adina Circiogel, legitimata la CS Tara Barsei 2011, a obtinut medalia de aur la proba de 400 de metri, la Cupa Romaniei Open Juniori 1. Timpul inregistrat de Adina Circiogel a fost de 56.35 secunde. „Acesta a fost primul concurs de dupa pandemie, unde pregatirea a avut…

- Florentina Olar Spanu joaca in Danemarca din anul 2013. Sportiva nascuta la Constanta a fost declarata cea mai buna fotbalista din campionatul danez. Florentina a inceput fotbalul la SN Constanta, sub bagheta lui Ion Zlate.Fotbalista constanteana Florentina Olar Spanu, capitanul echipei nationale a…