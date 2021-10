Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia ungara Uni Gyor, scor 70-65 (35-33), in cea de-a treia partida din grupa B a FIBA EuroCup. Principalele marcatoare ale partidei au fost Fraser 26 puncte, pentru Sepsi, respectiv Mompremier…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a caștigat meciul disputat joi seara, pe teren propriu, cu echipa turca Elazig Il Ozel Idare, scor 62-47 (21-11, 9-13, 13-13, 19-10) in Eurocup. Partida a contat pentru etapa a doua a grupelor Eurocup, a doua competiție continentala feminina. Campioana Romaniei pierduse primul…

- Sepsi Sfântu Gheorghe, ​campioana României la baschet feminin, a obtinut joi, pe teren propriu, prima victorie din grupa B a FIBA EuroCup, scor 62-47, cu formatia turca Elazig Ozel.Principalele marcatoare ale partidei au fost Fraser 19 puncte, pentru Sepsi, respectiv Morgan 12, pentru…

- Directorul executiv al Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu a declarat, joi, ca municipiul Sfantu Gheorghe se numara printre unitatile administrativ teritoriale fruntase in atragerea de fonduri europene prin Programul REGIO in ciclul financiar 2014-2020, mentionand ca prin 24…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a fost invinsa de echipa maghiara KSC Szekszard, cu scorul de 63-56 (13-16, 18-14, 12-7, 11-17, 9-1), dupa prelungiri, miercuri seara, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, in Grupa A de calificare in Euroliga feminina de baschet, conform agerpres. Sepsi SIC a inceput…

- Centrele de vaccinare din judetul Covasna isi reduc activitatea in luna august ca urmare a scaderii incidentei cazurilor de COVID-19 si a interesului populatiei pentru vaccinare. Potrivit conducerii Directiei Judetene de Sanatate Publica, centrul de vaccinare aflat in incinta vechiului sediu al Directiei…