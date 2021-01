Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CSM Satu Mare, cele mai bune echipe ale campionatului, au continuat duelul de la distanta si in meciurile jucate duminica in Liga Nationala de baschet feminin. Ambele au obtinut victoria cu numarul opt in acest sezon intern si se afla in fruntea clasamentului. ACS Sepsi…

- Olimpia CSU Brașov a pierdut sambata meciul cu CSM Satu Mare, scor 59-86. Este cea de a treia infrangere din acest campionat, din 8 meciuri jucate. In ciuda infrangerii, Olmapia CSU se menține pe poziția a 4-a. Au jucat pentru echipa noastra: Dickey – 17 pcte, 4 recuperari și 4 asisst – uri, Craciun…

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si-a continuat, sambata, parcursul fara greseala in Liga Nationala de baschet feminin, cu o victorie categorica in fata formatiei CS Universitatea Cluj-Napoca, cu 100-42, la Targu Secuiesc. Rebekah Jasmine Gardner, cu 23 puncte, 4 recuperari,…

- Campioana Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana CSM Satu Mare sunt singurele echipe neinvinse din Liga Nationala de baschet feminin dupa primele patru etape. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a trecut vineri de FCC Baschet Arad, la Targu Secuiesc, cu 74-50. Rebekah Jasmine Gardner, cu 19 puncte, si…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si Universitatea Cluj-Napoca au obtinut victorii categorice, sambata, in etapa a doua a Ligii Nationale de baschet feminin, in meciurile jucate la Sfantu Gheorghe si Bucuresti (Sala Agronomia). Campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a dispus de CSTBv CSU Olimpia…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe doreste sa gazduiasca turneul Grupei G a competitiei feminine de baschet EuroCup Women, in perioada 19-22 ianuarie, a anuntat, marti, campioana Romaniei pe pagina sa de Facebook. Federatia Internationala de Baschet a decis ca aceasta competitie sa se desfasoare…

- CS Municipal Satu Mare a surclasat-o pe CSM Alexandria cu 105-52, luni, in Sala LPS din Satu Mare, intr-un meci din Grupa A preliminara a Cupei Romaniei la baschet feminin. Meciurile de luni au consemnat reluarea competitiilor interne de baschet feminin dupa o pauza de sapte luni din cauza pandemiei…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe nu a reușit sa se califice in grupele Euroligii feminine de baschet, cea mai importanta competiție continentala inter-cluburi, pierzand duelul preliminar cu Spar Girona. Echipa spaniola s-a impus cu scorul de 76-54 (19-13, 12-15, 21-14, 24-12) in partida disputata la Izmit,…