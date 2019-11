Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins echipa suedeza Lulea BBK, cu scorul de 81-74 (17-21, 22-20, 21-12, 21-21), joi seara, in deplasare, in Grupa E a competitiei feminine de baschet EuroCup. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa, dupa un inceput mai modest. Tripleta Kelley…

- CSM Satu Mare si ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, finalistele editiei trecute a campionatului, se vor infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, in urma tragerii la sorti efectuate luni, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de baschet.

- Cele mai bune echipe din campionat, CSM CSU Oradea, BC CSU Sibiu si U-Banca Transilvania Cluj, au obtinut victorii, vineri, in meciurile disputate in Liga Nationala de baschet masculin. Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe teren propriu pe Dinamo Stiinta Bucuresti cu 94-74, avand cei mai buni jucatori…

- CSTBv Olimpia CSU Brasov a invins-o pe CS Municipal Alexandria cu scorul de 86-55 (15-17, 17-14, 27-14, 27-10), joi, pe teren propriu, intr-un meci din Liga Nationala de baschet feminin. Olimpia s-a impus fara probleme dupa un inceput mai ezitant si a obtinut a doua sa victorie din acest campionat.…

- Campioana SCM Rm. Valcea și-a trecut in cont, aseara, a 7-a victorie consecutiva in Liga Naționala. Oltencele au invins cu 26-18 pe Rapid, un meci pe care l-au controlat de la un capat la altul. Antrenorul Florentin Pera a rulat tot lotul, jucand mai mult cu handbalistele care nu prind prea multe minute…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a stabilit scorul record al ultimilor ani in Liga Nationala de baschet feminin, sambata, prin victoria cu neverosimilul 178-31 (48-2, 50-2 49-10, 31-17) pe terenul formatiei Phoenix Stiinta Constanta. Campioana a avut nu mai putin de noua jucatoare care au marcat…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe, campioana en titre, a invins-o pe CSTBv Olimpia CSU Brasov cu scorul de 76-43 (20-15, 24-11, 14-5, 18-12), miercuri, pe teren propriu, in primul sau meci din noul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin. Jelena Vucetic a fost cea mai buna de la gazde, cu…