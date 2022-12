Stiri pe aceeasi tema

U-BT Cluj-Napoca a fost invinsa de echipa ucraineana Prometei Slobojanske, cu scorul de 105-82 (28-27, 23-30, 28-15, 26-10), miercuri seara, in deplasare, la Riga, intr-un meci din Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup, anunța Agerpres.

Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de formatia Islandei, cu scorul de 68-58 (15-15, 12-17, 19-18, 22-8), duminica seara, la Reykjavik, in Grupa C a preliminariilor Campionatului European - EuroBasket 2023, anunța Agerpres.

Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost surclasata de formatia Ungariei, cu scorul de 99-40 (32-4, 24-10, 18-14, 25-12), joi seara, la Timisoara, in Grupa C a preliminariilor FIBA EuroBasket 2023, anunța Agerpres.

Echipa de baschet masculin FCC UAV Arad a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia turca OGM Ormanspor, scor 85-59 (47-27), in al patrulea meci din grupa D a FIBA EuroCup, anunța News.ro.

Echipa FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 67-61, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.

FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-82 (21-22, 17-16, 27-12, 19-32), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres.

Romania a fost invinsa de Țarile de Jos, scor 28-29, in prima runda a grupei C de la Campionatul European de handbal feminin, conform gsp.ro.

U-BT Cluj-Napoca a obtinut prima sa victorie in Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup, 94-76 (28-17, 20-14, 20-22, 26-23) cu formatia slovena Cedevita Olimpija Ljubljana, miercuri seara, in BTarena din Cluj-Napoca.