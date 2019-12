Stiri pe aceeasi tema

- Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a reusit a 10-a sa victorie consecutiva in actualul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin, 77-43 cu CS Municipal Targoviste, sambata, pe teren propriu. Simina Andra Mandache, cu 17 puncte, 5 recuperari, a fost cea mai buna jucatoare a gazdelor, alaturi de Natalie…

- Vicecampioana CS Municipal Satu Mare a fost invinsa de FCC Baschet Arad, cu scorul de 59-57 (12-8, 16-13, 26-18, 5-18), sambata, in deplasare, in Liga Nationala de baschet feminin, anunța AGERPRES.Formatia satmareana, la al doilea meci cu antrenorul italian Mauro Procaccini pe banca, a suferit…

- ACS KSE Tg. Secuiesc a invins-o pe CSU Rookies Oradea cu scorul de 55-42 (13-6, 16-6, 15-14, 11-16), duminica, pe teren propriu, in Liga Nationala de baschet feminin. ACS KSE Tg. Secuiesc a reusit a treia sa victorie in acest campionat, iar formatia oradeana a ajuns la patru infrangeri in acest sezon.…

- HC Zalau a invins pe teren propriu cu scorul de 24-20 (14-9), echipa HC Dunarea Braila, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Intr-un alt meci, CS Minaur Baia Mare a intrecut AHCM Slobozia cu scorul de 28-25 (16-11). In clasamentul…

- CSM Satu Mare a castigat la scor meciul disputat in deplasare, sambata, in Liga Nationala de baschet feminin. Vicecampioana CS Municipal Satu Mare a trecut de BC Sirius Targu Mures cu 104-48. De la invingatoare s-au remarcat Bernice Mosby 19 p, 11 p, 3 rec, Maja Miljkovic 16 p, 3 rec, 7 pd, Alina Podar…

- ACS KSE Tg. Secuiesc a invins-o pe CS Universitatea Cluj cu scorul de 60-54 (15-16, 21-6, 8-15, 16-17), luni seara, pe teren propriu, intr-o partida din Liga Nationala de baschet feminin. Gazdele si-au adjudecat un singur sfert din cele patru, insa la o diferenta categorica, 21-6, fapt care le-a asigurat…

- Vicecampioana CS Municipal Satu Mare a invins-o pe FCC ICIM CSB Arad cu scorul de 62-54 (16-12, 13-13, 17-13, 16-16), joi, pe teren propriu, in primul sau meci din acest sezon al Ligii Nationale de baschet feminin. Bernice Mosby, cu 24 puncte, 8 recuperari, a fost cea mai buna jucatoare…

- Dupa disputarea jocurilor din grupele regionale, primele trei clasate in cele doua grupe vor avansa in grupa A in faza a doua, unde se pornește cu punctele din duelurile directe intre echipele calificate. Celelalte formații vor juca in grupa B, unde ultimul loc din grupa Est va primi 0 puncte.…