- CS Municipal Satu Mare a surclasat-o pe CSM Alexandria cu 105-52, luni, in Sala LPS din Satu Mare, intr-un meci din Grupa A preliminara a Cupei Romaniei la baschet feminin. Meciurile de luni au consemnat reluarea competitiilor interne de baschet feminin dupa o pauza de sapte luni din cauza…

- Noul sezon competițional la baschet fete va debuta cu turneele preliminare din Cupa Romaniei, programate in perioada 2-4 noiembrie. In grupa A au fost repartizate CSM Satu Mare, Agronomia București, KSE Tg.Secuiesc și CSM Alexandria, partidele urmand sa aiba loc in Sala Sporturilor din Satu Mare. Grupa…

- CSA Steaua a invins-o pe CS Rapid cu 17-14 (4-2, 3-1, 6-6, 4-5), joi seara, in derby-ul Cupei Romaniei la polo pe apa feminin, in Bazinul Floreasca-Tolea Grintescu din Bucuresti. Miercuri, ambele formatii au invins-o pe Dinamo. Vineri este programat meciul CSA Steaua - CS Dinamo…

- Astazi, la sediul FRB, au fost stabilite locatiile pentru turneele preliminare din cadrul Cupei Romaniei, feminin, sezonul 2020-2021. Astfel, dupa sapte luni de pauza forata de restrictiile impuse din cauza pandemiei COVID-19, elita baschetului feminin va reveni pe terenurile de joc incepand cu 26 octombrie,…

- Pentru echipa de pe litoral a fost a treia infrangere din tot atatea meciuri in Cupa Romaniei, grupa B.Stadionul "Mihai Naca" din Constanta a gazduit astazi meciul dintre echipa gazda Tomitanii si Steaua Bucuresti, contand pentru etapa a patra din grupa B a Cupei Romaniei.Detinatoare a trofeului si…

- CSA Steaua a castigat de o maniera categorica sambata derbyul cu CS Dinamo, din grupa B a Cupei Romaniei la rugby, etapa a 3-a, invingand cu un scor fluviu, 50-10 (29-3), in partida disputata pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din incinta complexului sportiv ''Stefan cel Mare''.…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…

- Tomitanii Constanta au jucat astazi pe terenul detinatoarei Cupei Romaniei.Editia 2020 a Cupei Romaniei la rugby, in care evolueaza echipele din SuperLiga, a demarat astazi, iar in grupa a doua tanara echipa a Tomitanilor Constanta s a duelat, in capitala, cu CSA Steaua Bucuresti detinatoarea trofeului…