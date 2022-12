Echipa CS Rapid a invins-o pe CS Agronomia cu scorul de 65-55 (22-12, 13-12, 16-16, 14-12), sambata, in deplasare, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de baschet feminin, in duelul celor doua echipe bucurestene din esalonul de elita, anunța Agerpres.

