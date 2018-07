Conducerea clubului de baschet feminin Sepsi SIC din Sfantu Gheorghe a anuntat marti ca a schimbat aproape intreaga componenta a echipei, pastrand doar doua jucatoare din lotul anterior. Managerul echipei, Rusz Istvan, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca in lot au ramas capitanul Annemarie Godri Parau si Kovacs Renata, acestora urmand sa […] Articolul Baschet feminin: Campioana Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si-a schimbat aproape tot lotul apare prima data in Mesagerul de Covasna .