- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe, FCC Baschet Arad, ACS KSE Targu Secuiesc si CS Agronomia Bucuresti s-au calificat, miercuri, la turneul Final Four al Cupei Romaniei la baschet feminin. In derby-ul sferturilor, campioana si detinatoarea trofeului, ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe, a dispus de vicecampioana…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a obtinut a 12-a victorie in tot atatea meciuri jucate in Liga Nationala de baschet feminin, 86-47 (20-15, 18-9, 21-9, 27-14) cu CS Agronomia Bucuresti, sambata, in deplasare. Jovana Pasic a fost cea mai buna jucatoare a campioanei, cu 16 puncte, 4 recuperari,…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o la scor pe CS Municipal Alexandria, cu 105-35 (28-9, 26-10, 27-10, 24-6), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din Liga Nationala de baschet feminin. Campioana a reusit a 11-a sa victorie in tot atatea meciuri jucate in campionat. Jovana Pasic, cu 19 puncte,…

- Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a reusit a 10-a sa victorie consecutiva in actualul sezon al Ligii Nationale de baschet feminin, 77-43 cu CS Municipal Targoviste, sambata, pe teren propriu. Simina Andra Mandache, cu 17 puncte, 5 recuperari, a fost cea mai buna jucatoare a gazdelor, alaturi de Natalie…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 112-58, sambata, in deplasare, in Liga Nationala de baschet feminin, potrivit Agerpres.Campioana a reusit a noua victorie consecutiva in campionat. Jelena Vucetic, cu 16 puncte, 4 recuperari, 6 pase decisive, si…

- Vicecampioana CS Municipal Satu Mare a fost invinsa de FCC Baschet Arad, cu scorul de 59-57 (12-8, 16-13, 26-18, 5-18), sambata, in deplasare, in Liga Nationala de baschet feminin, anunța AGERPRES.Formatia satmareana, la al doilea meci cu antrenorul italian Mauro Procaccini pe banca, a suferit…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga Nationala de baschet feminin, 82-54 cu CS Agronomia Bucuresti, joi, pe teren propriu, in etapa a 7-a. Jovana Pasic (17 puncte, 4 recuperari, 3 pase decisive), Chrissi Tijana Givens (13 p, 6 rec, 4 pd) si Nicolette Orban (13) au…

- Sepsi SIC Sf Gheorghe si CSM Satu Mare au castigat la scor meciurile disputate in deplasare, sambata, in Liga Nationala de baschet feminin. Campioana ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a dispus de CS Municipal Alexandria cu 114-49, avand nu mai putin de sapte jucatoare care au marcat cel putin 10 puncte fiecare.…