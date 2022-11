Stiri pe aceeasi tema

FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 78-60, vineri, in deplasare, intr-un meci restant din prima etapa a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.

CSM CSU Constanta a invins-o pe CS Agronomia Bucuresti cu scorul de 67-46 (15-14, 22-12, 12-11, 18-9), joi, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-62 (26-14, 11-21, 21-13, 26-14), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres.

Echipa FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 67-61, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, anunța Agerpres.

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CS Rapid Bucuresti cu scorul de 90-62, sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet feminin care a opus singurele echipe neinvinse din acest sezon.

Campioana ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana FCC Baschet UAV Arad au obtinut victorii in deplasare, sambata, in meciurile jucate in etapa a treia a Ligii Nationale de baschet feminin.

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins-o la limita pe HC Dunarea Braila, cu 25-24 (13-14), joi seara, la primul sau meci jucat in Complexul Sportiv Polivalent Unirea, in etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.

SCM Ramnicu Valcea a invins campioana CS Rapid Bucuresti, dramatic, cu scorul de 37-36 (18-16), miercuri seara, in Sala Sporturilor ''Traian'' din Ramnicu Valcea, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin.