SCM ''U'' Craiova a fost invinsa de FC Porto, cu scorul de 83-73 (18-26, 21-17, 21-12, 23-18), miercuri seara, la debutul sau in Grupa I a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup, anunța Agerpres.

