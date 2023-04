Baschet: Egalitate dupa doua meciuri in semifinala dintre CSM Constanta si FCC Baschet UAV Arad. Partida decisiva, pe litoral (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- A doua partida din semifinale dintre CSM Constanta si FCC Baschet UAV Arad a fost programata la Arad, joi, 6 aprilie. Echipa feminina de baschet CSM Constanta a facut primul pas catre finala Ligii Nationale, castigand meciul de debut in semifinale, 80 63 pe teren propriu cu FCC Baschet UAV Arad. La…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta a gazduit meciul de baschet dintre echipele masculine CSM Constanta si U Banca Trasilvania Cluj Napoca, formatia campioana si detinatoarea Cupei Romaniei.Gazdele au incercat sa produca surpriza, au jucat foarte bine, din cele patru sferturi au castigat…

- Formatia feminina de baschet CSM Constanta a sustinut ultimul meci pe teren propriu din sezonul regular al Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CS Universitatea Cluj. Gazdele s au impus la scor, cu 92 49, dupa ce au condus si la pauza, cu 38 26. Pe sferturi, duelul Constanta ndash; Cluj Napoca…

- Echipa masculina de handbal CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 19 a a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Vaslui. Partida s a jucat in Sala Sporturilor "Iftimie Iliseildquo; din Medgidia, iar formatia de pe litoral s a impus cu 38 24 16 14 , inregisstrand al 14 lea succes din acest…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta disputa astazi al doilea meci in faza a doua a Ligii Nationale grupa 1 10 , intalnind pe teren propriu FC Arges Pitesti. Partida este gazduita de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, de la ora 18.00. In clasament, formatia de pe litoral ocupa locul sapte,…

- Gazdele au castigat dupa ce, cu un minut inainte de final, echipa din Banie conducea cu 68 67 Calificata in primele zece echipe ale Ligii Nationale, formatia masculina de baschet CSM Constanta a debutat cu o victorie in faza secunda a campionatului, pasind cu dreptul spre play off, dupa 72 70 pe teren…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a intalnit pe teren propriu SCM Ohma Timisoara, intr un nou meci disputat in Liga Nationala. Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 82 67 45 27 la pauza , pe sferturi 23 21, 22 6, 16 23, 21 17. "Victorie mare pentru baietii nostri in duelul cu banatenii…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a disputat meciul din etapa a 16 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSO Voluntari.Partida i a revenit formatiei gazda, scor 84 65. Dupa un start foarte bun, in care au condus cu 14 4, jucatorii de pe litoral, antrenati de Alexandru Olteanu si Valentin…