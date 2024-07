Stiri pe aceeasi tema

- Știința s-a mai desparțit de un jucator! Dupa Raul Silva, Atanas Trica, Alexandru Mateiu, Zvonimir Kozulj, Pyry Soiri, David Sala și Jalen Blesa, a venit randul lui George Cimpanu sa fie cedat. Acesta va juca sezonul viitor la UTA Arad, sub forma de imprumut de la Universitatea Craiova. „OFICIAL |…

- Fostul internațonal slovac Adam Nemec, 38 de ani, vorbește despre prestațiile Romaniei și Slovaciei la Euro și analizeaza partida de miercuri seara. Atacantul celor de la FC Voluntari crede ca „tricolorii” au mai multa consistența și ca Slovacia a avut noroc in confruntarea cu Belgia. Varful nu are…

- Mihai Rotaru, finanțatorul de la CSU Craiova, a declarat ca este interesat de aducerea mijocașului Tudor Baluța (25 de ani). Tudor Baluța urmeaza sa iși incheie contractul cu Farul și va putea semna cu orice club din postura de jucator liber. Mihai Rotaru a spus ca mijlocașul cu 12 meciuri in naționala…

- Patronul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, nu exclude intoarcerea lui Alexandru Cicaldau de la Galatasaray și recunoaște ca l-a ofertat. Universitatea Craiova și-a asigurat cu mari emoții prezența in preliminariile Conference League 2024 - 2025. I-au fost necesare 120 de minute (1-1) și lovituri…

- Nu mai puțin de 6 ani au trecut de la cea mai mare performanța reușita de o echipa a Craiovei in cupele europene. In 2018, mai exact pe 11 mai, echipa feminina de handbal SCMU Craiova a reușit imposibilul și a caștigat CUPA EHF! In fața unei Sali Polivalente neincapatoare, oltencele de atunci au adus…

- Fostul jucator al Universtații Craiova, Gheorghe Craioveanu, a vorbit pentru GSP.ro despre duelul cu Rapid, din aceasta seara, și se bucura ca FCSB va veni in Banie cu titlul deja in buzunar: „E bine pentru noi ca nu se vor omori cu firea”. De asemenea, susține ca Florinel Coman s-a pripit cu transferul…

- Echipa CFR Cluj a invins joi seara, in deplasare, scor 1-0, formatia Universitatea Craiova, in ultimul meci al etapei a sasea din play-off-ul Superligii, informeaza news.ro. La Craiova, intr-un meci echilibrat, in care clujenii au dominat lupta la centrul terenului, oaspetii au deschis scorul in minutul…